Гончаренко заявил, что ЦСКА может побороться за чемпионство в этом сезоне

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Виктор Гончаренко ответил на вопрос, способен ли ЦСКА побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Учитывая уход легионеров, будет ли сложно ЦСКА? Сейчас все поменялось, всем будет непросто. Будет ли ЦСКА бороться за чемпионство? Почему нет, у ЦСКА всегда были амбиции. В чем сила ЦСКА? Мы сейчас увидим», - сказал Гончаренко ТАСС.

Действующим обладателем трофея является «Зенит». В последний раз красно-синие выигрывали чемпионат России в сезоне-2015/16 (в шестой раз в истории).

В 2018 году ЦСКА завоевал Суперкубок России в матче с «Локомотивом» (1:0). Это был последний трофей, который выиграли армейцы с тех пор.