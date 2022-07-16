Родригао - о матче с «Химками»: Дебют получился не радостным. Я пришел в «Зенит», чтобы выигрывать

Бразильский защитник и новичок «Зенита» Родригао прокомментировал ничейный результат с «Химками» в рамках 1-го тура РПЛ (1:1).

- Спасибо! Дебют был не самым радостным из-за итогового результата. Я перешел в «Зенит», чтобы с ним выигрывать, помогать ему добиваться побед, становиться чемпионом — такие обязательства есть у всех игроков команды. К сожалению, с «Химками» у нас этого не получилось. Теперь нам нужно направить все усилия на работу и сконцентрироваться на своей цели, чтобы вернуться на путь побед, - приводит слова Родригао пресс-служба «Зенита».

Добавим, что в составе «Зенита» гол забил полузащитник Вендел (17-я минута), а химчане ответили результативным ударом нападающего Резиуна Мирзова (85).

В игре второго тура подопечные Семака на своем поле примут «Крылья Советов» (22 июля), а «Химки» дома встретятся с «Пари НН» (24 июля).