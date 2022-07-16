«Оренбург» - «Крылья Советов»: Глушенков выйдет в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Крыльев Советов» на матч 1-го тура чемпионата России..

Отметим, что встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Печенин, Капленко, Оганесян, Ковалёв, Башич, Воробьев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Пиняев, Ежов, Коваленко, Иванисеня, Глушенков, Цыпченко.

Напомним, что «Оренбург» в прошлом сезоне стал третьим в ФНЛ. Самарская команда заняла восьмое место в РПЛ.