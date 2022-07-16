Мостовой объяснил, почему «Спартак» победит «Ахмат»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает красно-белых фаворитами предстоящего матча первого тура нового сезона РПЛ против грозненского «Ахмата».

«Думаю, что «Спартак» фаворит. Самое интересное, что «Спартак» проиграл «Зениту», а вчера питерцы во втором тайме были ничем не лучше «Химок». Не стоит говорить, что «Спартак» проиграл «Зениту» крупно, и теперь все подряд их будут обыгрывать.

У «Спартака» хороший состав, поэтому они могут сегодня на победу играть. Тем более «Ахмат» не видели: непонятно, что они из себя представляют. Единственное, в Грозном всегда сложно играть, а на «Спартак» все настраиваются как на финал», - приводит слова «Чемпионат».

Добавим, что встреча пройдет 16 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.

Накануне в первом матче нового сезона чемпион страны «Зенит» не смог на выезде переиграть подмосковные «Химки» - встреча завершилась вничью 1:1.