Кавазашвили считает европейский менталитет минусом Абаскаля

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что красно-белые могут потерять очки в матче первого тура нового сезона РПЛ против «Ахмата».

«Не знаю, что может сделать Абаскаль - совсем новый человек в нашем чемпионате. В первой игре с «Зенитом» он точно был очень огорчен. Абаскаль, как и все европейцы, ждут от футболистов более технического совершенства. Как мне кажется, тренер начинает разочаровываться от того, что пришел в «Спартак».

Я боюсь, как бы Абаскаль не поднял лапки кверху. «Ахмат» сейчас очень настроен - мотивации серьезная. «Спартаку» будет очень тяжело», - приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Добавим, что встреча пройдет 16 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.

Накануне в первом матче нового сезона чемпион страны «Зенит» не смог на выезде переиграть подмосковные «Химки» - встреча завершилась вничью 1:1.