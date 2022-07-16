ЦСКА одержал убедительную победу над «Уралом» в домашнем матче РПЛ

Сегодня, 16 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч первого тура РПЛ между ЦСКА и «Уралом». Встреча завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

Голы в составе красно-синих забили Иван Обляков (45-я минута) и Хорхе Карраскаль (64).

Таким образом, Владимир Федотов в дебютном официальном матче во главе ЦСКА смог одержать победу.

ЦСКА набрал три балла и возглавил таблицу РПЛ. «Урал» остался на последней строчке. В следующей игре армейцы встретятся с «Сочи» в Москве, а «Урал» поедет в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут 23 июля.

РПЛ

1-й тур

ЦСКА - «Урал» 2:0

Голы: Обляков 45, Карраскаль 64

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Обляков, Кучаев, Мухин (Ermakov, 90), Яковлев, Медина, Карраскаль, Чалов (Заболотный, 70).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кузьмичев, Гогличидзе, Шатов (Каштанов, 72), Подберезкин (Юшин, 80), Мишкич, Сунгатулин (Коновалов, 72), Железнов (Гаджимурадов, 46), Егорычев, Бикфалви.

Предупреждения:

Карраскаль (61), Помазун (63), Гаджимурадов (66), Зайнутдинов (66), Юшин (81).