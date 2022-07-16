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Пять тысяч за 1,5 часа: вернувшийся в РПЛ «Факел» ставит рекорды по продажам абонементов

Воронежский болельщики раскупают сезонные абонементы как горячие пирожки.
16 июля 2022 17:04
автор: Александр Шульгин

Воронежский «Факел» за первые 1,5 часа с момента старта продаж реализовал более пяти тысяч абонементов на новый сезон РПЛ.

Об этом сообщают «РИА Новости», добавляя, что такое количество является четвертью от общей вместимости воронежской арены.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Факел» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ и впервые после 21-летнего отсутствия вернулся в РПЛ.

Ранее РФС не допускал домашний стадион клуба до проведения матчей уровня РПЛ, однако воронежцы сумели исправить недочеты в кратчайшие сроки.

источник: «РИА Новости»
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