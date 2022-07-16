Гришин - о матче с «Уралом»: В первом тайме счет должен был быть разгромным

Экс-тренер ЦСКА Александр Гришин прокомментировал выигранный матч красно-синих в первом туре РПЛ против «Урала» (1:0).

«По игре ЦСКА выглядел намного лучше. ЦСКА был фаворитом в этой игре, потому что играли дома. В первом тайме счет должен был быть разгромным, а не 1:0. Сегодня можно отметить всех: и Карраскаля, и Кучаева, и Медину.

По одной игре очень тяжело сказать, но то, что сегодня играли хорошо — это точно. Должны были не два забивать, а четыре или пять», — сказал Гришин «Чемпионату».

Голы в составе красно-синих забили Иван Обляков (45-я минута) и Хорхе Карраскаль (64).

Таким образом, Владимир Федотов в дебютном официальном матче во главе ЦСКА смог одержать победу.

ЦСКА набрал три балла и возглавил таблицу РПЛ. «Урал» остался на последней строчке. В следующей игре армейцы встретятся с «Сочи» в Москве, а «Урал» поедет в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут 23 июля.