Названа возможная зарплата Левандовски в «Барселоне»

Стала известна возможная зарплата польского форварда Роберта Левандовски в случае его перехода из «Баварии» в «Барселону»

Как сообщает Fcbarcelonanoticias, 33-летний футболист будет получать 30 миллионов евро в год до вычета налогов. Налоговая ставка в Испании составляет 52%, соответственно, чистая зарплата Левандовски составит 14,4 млн.

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение продать нападающего в летнее трансферное окно за 60 миллионов евро.

Добавим, что действующий контракт Левандовски с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 45 миллионов евро.