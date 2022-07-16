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Федотов - об игре против «Урала»: Растранжирили кучу моментов

Армейцы выиграли матч со счетом 2:0.
16 июля 2022 17:50
автор: Александр Бойченко

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после победного матча над «Уралом» (2:0) в 1-м туре РПЛ.

«Могли все решить в первом тайме, но нас сильно подводила реализация, растранжирили кучу моментов. Хорошо, что забили гол в раздевалку. В начале второго тайма была пара неприятных моментов, мяч пролетал через всю штрафную. Забили второй гол после пенальти, но могли сделать это раньше», — передает слова Федотова «Чемпионат».

Голы в составе красно-синих забили Иван Обляков (45-я минута) и Хорхе Карраскаль (64).

Таким образом, Владимир Федотов в дебютном официальном матче во главе ЦСКА смог одержать победу.

источник: Чемпионат.com
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