Федотов - об игре против «Урала»: Растранжирили кучу моментов

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после победного матча над «Уралом» (2:0) в 1-м туре РПЛ.

«Могли все решить в первом тайме, но нас сильно подводила реализация, растранжирили кучу моментов. Хорошо, что забили гол в раздевалку. В начале второго тайма была пара неприятных моментов, мяч пролетал через всю штрафную. Забили второй гол после пенальти, но могли сделать это раньше», — передает слова Федотова «Чемпионат».

Голы в составе красно-синих забили Иван Обляков (45-я минута) и Хорхе Карраскаль (64).

Таким образом, Владимир Федотов в дебютном официальном матче во главе ЦСКА смог одержать победу.