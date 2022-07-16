Агент Баринова заявил, что футболист еще может перейти в «Валенсию»

Агент полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин не исключил, что футболист еще может перейти в испанскую «Валенсию».

«Трансферное окно еще не закрылось. В Европе и у нас оно еще до сентября открыто. Может быть все, что угодно. Наш сезон начался. Завтра первый тур, Дима капитан. Все нормально.

«Валенсия» не отпала? Я не могу сказать: отпала или нет. Все о ней знаю, все о ней говорят. Все идет, как идет. Могу лишь сказать, что контакты по «Валенсии» были на самом высоком уровне. Диме нравится этот вариант? Ну а кому из наших футболистов он бы не понравился», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, в сезоне 2021/22 Баринов провел 29 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В первом туре нового сезона РПЛ железнодорожники 17 июля примут на своем поле «Пари НН».