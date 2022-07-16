«В следующем матче забьем». Чалов - о проблемах ЦСКА с реализацией

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал осечки своей команды с реализацией моментов против «Урала» в рамках 1-го тура РПЛ.

«Проблема с реализацией? В следующем матче забьем», — передает слова Федора Чалова «Чемпионат».

Голы в составе красно-синих забили Иван Обляков (45-я минута) и Хорхе Карраскаль (64).

ЦСКА набрал три балла и возглавил таблицу РПЛ. «Урал» остался на последней строчке. В следующей игре армейцы встретятся с «Сочи» в Москве, а «Урал» поедет в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут 23 июля.