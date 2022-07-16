Обляков высказался о решении Эджуке уйти из ЦСКА перед стартом нового сезона

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о решении нигерийского хавбека Чидера Эджуке уйти из команды в берлинскую «Герту» перед началом сезона-2022/23.
— Эджуке говорит, что любит ЦСКА. Кто он после этого?
— Игрок. Это его решение.
— Его решение было неожиданным?
— У нас есть другие игроки, способные решать задачи, — передает слова Облякова Sport24.
Напомним, что Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» в августе 2020 года за 11,5 миллионов евро. Всего за армейцев он отыграл 65 матчей, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
источник: Sport24.ru