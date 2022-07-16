Федотов - о fan-ID: Это грустно и жалко. Нам непонятно

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал отсутствие фанатов на матче первого тура нового сезона РПЛ против екатеринбургского «Урала» в связи с бойкотом против введения системы fan-ID.

«И так все просвечивается, все просматривается. Так приняли. Нам непонятно. Тот же хоккей - этого нет. Потому что там дворец, там можно все. Говорят о безопасности, но я не помню, чтобы какие-то случаи непотребные случались. Нам возможно не хватало сегодня этой энергетики. Спасибо всем, кто пришел. Футбол для болельщиков. Это грустно и жалко. Нужно сесть за стол переговоров и смягчить это», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, армейцы одержали победу со счетом 2:0 и на данную минуту возглавили турнирную таблицу чемпионата.