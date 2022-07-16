Орлов призвал не преувеличивать победу «Зенита» над «Спартаком»: Одолеть красно-белых не так сложно

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов считает, что не стоит переоценивать победу сине-бело-голубых над «Спартаком», так как это не стоило команде больших усилий.

«Друзья, не надо преувеличивать успех в Суперкубке! «Спартак» закончил тот сезон на 10-м месте. Ну о чем тут еще говорить? Зачем витать в облаках? Одолеть красно-белых было не так-то сложно.

«Химки» – молодцы, навязали борьбу на всех участках поля. Не зря же Семак не раз повторял, что «Зенит» способен добиваться результата, только когда все без исключения играют на пределе своих возможностей! Но я этого вчера не увидел», – сказал Орлов «Спорт-экспрессу».

Накануне «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в первом туре РПЛ.