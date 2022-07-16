Официально: «Бавария» и «Барселона» достигли договоренности о переходе Левандовски

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что немецкий клуб достиг принципиальной договоренности с «Барселоной» о переходе польского форварда Роберта Левандовски.

По словам Кана, обе стороны рады, что судьба предстоящей сделки наконец-то определилась. При этом, по словам легендарного голкипера, контракт с игроком пока находится в стадии согласования.

По оценкам различных СМИ сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Роберт Левандовский отыграл 34 матча, забил 35 голов и отдал 4 голевых паса, а его команда в 32-й раз выиграла титул Бундеслиги. В мюнхенский клуб поляк перешел в 2014 году из дортмундской «Боруссии», а всего отыграл 375 встреч, забив 344 гола и сделав 72 результативные передачи.