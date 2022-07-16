Карраскаль подписал документ, подтверждающий, что он не уедет из России

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль дал гарантию, что он не покинет армейцев и не уедет из России в ближайшее время.

«Самое главное — это поддержка тренера, поддержка болельщиков. Я рад, что получил награду лучшего игрока матча.

Да, я действительно подписал документ, подтверждающий, что я не покину Россию. Я очень рад играть здесь, поэтому однозначно остаюсь в ЦСКА», — цитирует Карраскаля «РБ Спорт».

24-летний колумбийский полузащитник в январе нынешнего года перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» на правах аренды. В концовке прошлого розыгрыша атакующий хавбек провел 11 матчей за красно-синих, забил гол и отдал передачу. В июле руководство армейцев решило выкупить футболиста у аргентинского клуба за 6 миллионов евро.