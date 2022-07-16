«Ахмат» - «Спартак»: Рыбус и Зиньковский выйдут старте, Агаларов остался в запасе

«Он всегда говорил то, что думал». Гаджи Гаджиев — о смерти Георгия Ярцева

Известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев в разговоре с «Плеймейкером» отреагировал на известие об уходе на 75-м году жизни бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Георгия Ярцева.