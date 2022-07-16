«Ахмат» - «Спартак»: Рыбус и Зиньковский выйдут старте, Агаларов остался в запасе

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Ахмат Арена» состоится матч 1-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком». Стали известным стартовые составы команд.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Журавлёв, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Харин, Конате.
Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Нижич, Кадыров, Олейников, Фольмер, Агаларов, Ильин, Альсултанов.
«Спартак»: Селихов, Рыбус, Джикия, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Денисов, Умяров, Зиньковский, Николсон, Промес.
Запасные: Максименко, Волков, Кофрие, Маслов, Классен, Рассказов, Пруцев, Игнатов, Мартинс, Литвинов, Мозес, Соболев.
Отметим, что «Спартак» в прошлом сезоне занял десятое место в РПЛ и завоевал Кубок России. Грозненская команда остановилась на седьмой строчке.
источник: «Советский спорт»