Дубль Глушенкова помог «Крыльям Советов» одолеть «Оренбург» в выездном матче

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Газовик» состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Крыльями Советов». Победу праздновали гости со счетом 4:2.

В составе хозяев голами отметился Тимур Аюпов (83-я минута). Еще один мяч в собственные ворота забил Дмитрий Цыпченко (31). У гостей отличились Роман Ежов (49), Максим Глушенков (54, 73) и Денис Якуба (84).

Таким образом, самарская команда набрала три очка и возглавила таблицу, в активе «Оренбурга» ноль баллов и пятая предварительная строчка.

Следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут 22 июля в Санкт-Петербурге против «Зенита», а «Оренбург» примет «Урал» днем позже.

РПЛ

1-й тур

«Оренбург» - «Крылья Советов» 2:4

Голы: Аюпов 83, Цыпченко 31 (аг), - Ежов 49, Глушенков 54, 73, Якуба 84

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Хотулев, Печенин (Мансилья, 74), Ковалев (Титков, 85), Полуяхтов (Аюпов, 60), Оганесян (Эктов, 60), Капленко (Сычевой, 74), Башич, Воробьев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл (Витюгов, 77), Солдатенков, Гапонов (Евгеньев, 87), Горшков, Ежов, Пиняев (Хубулов, 77), Иванисеня, Коваленко, Глушенков (Шитов, 87), Цыпченко (Якуба, 67).