Мостовой раскрыл мотивы работы Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.

«Не знаю. Ни разу не слышал его фамилию раньше. Может быть, у него получится со «Спартаком». Но для меня важнее, чтобы результат был у команды. А кто ей руководит, второстепенно.

Абаскалю повезло: у него есть здесь друзья или агенты, благодаря которым он попал в большой клуб, заработает и через год-два уедет в Испанию», - приводит слова ветерана RT.

Напомним, 16 июля в первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Начало встречи в 20.00 по московскому времени.