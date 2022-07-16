Масалитин: Как только «Урал включился во втором тайме - то ЦСКА дрогнул

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал выигранный матч красно-синих против «Урала» в 1-м туре РПЛ (2:0).

«Обнадеживающая игра ЦСКА? Понравилось то, что все расставлены на своих местах. Понравилось действие Дивеева в защите, связка Кучаев-Мухин в середине. Пока «Урал» давал играть, все было хорошо, а как немного включились — то команда дрогнула. Мы видели весеннюю часть ЦСКА при Березуцком, когда был похожий футбол. Всё закончилось спадом и пятым местом. По одной игре делать выводы рано. Но первый блин Федотова не комом — очень хорошо», — сказал Масалитин «Чемпионату».

Голы в составе красно-синих забили Иван Обляков (45-я минута) и Хорхе Карраскаль (64).

ЦСКА набрал три балла и возглавил таблицу РПЛ. «Урал» остался на последней строчке. В следующей игре армейцы встретятся с «Сочи» в Москве, а «Урал» поедет в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут 23 июля.