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Сантос прокомментировал сообщения об интересе со стороны «Барселоны»

В первом туре РПЛ команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью с «Химками» - 1:1.
16 июля 2022 20:20
автор: Александр Поволоцкий

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на сообщения об интересе к нему со стороны «Барселоны».

Контракт 28-летнего футболиста с российским клубом истекает в 2026 году.

«Был ли интерес от «Барселоны»? Мне ничего не приходило. Читал об этом только в соцсетях, а официального предложения не было. Остаюсь ли я в «Зените»? Да, конечно. У меня еще четыре года по контракту», — цитирует Сантоса «РБ-Спорт».

Напомним, что бразилец перешел из «Гамбурга» в «Зенит» в 2019 году.

источник: «РБ-Спорт»
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