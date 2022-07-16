Сантос прокомментировал сообщения об интересе со стороны «Барселоны»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на сообщения об интересе к нему со стороны «Барселоны».

Контракт 28-летнего футболиста с российским клубом истекает в 2026 году.

«Был ли интерес от «Барселоны»? Мне ничего не приходило. Читал об этом только в соцсетях, а официального предложения не было. Остаюсь ли я в «Зените»? Да, конечно. У меня еще четыре года по контракту», — цитирует Сантоса «РБ-Спорт».

Напомним, что бразилец перешел из «Гамбурга» в «Зенит» в 2019 году.