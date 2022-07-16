Нагельсман опроверг личную заинтересованность в переходе Роналду

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман опроверг слухи о том, что он лично заинтересован в подписании Криштиану Роналду.

«Я видел все слухи о моей заинтересованности в подписании Криштиану Роналду, но это неправда», - приводит слова специалиста журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, в сезоне 2021/22 Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча. Еще одну встречу форвард успел отыграть в футболке «Ювентуса» до перехода в «МЮ», не отметившись результативными действиями.