В «Интернасьонале» отреагировали на слухи о переговорах с ЦСКА по трансферу Мойзеса

«Интернасьонал» отреагировал на слухи о том, что ЦСКА планирует приобрести защитника бразильского клуба Мойзесу.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2024 года.

«Мойзес может перейти в ЦСКА? Он очень важный футболист для нас. Но мы не говорим о своих игроках», — приводит Sport24 слова главы селекционного отдела Дейва Бандейры.

В текущем году бразилец провел 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи. Также Мойзес получил восемь желтых карточек.