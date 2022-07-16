Григорий Иванов признался, что так и не смог оформить fan-ID и рассказал забавную историю

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов признался, что до сих пор не оформил себе fan-ID.

«Я не оформил Fan ID. Сотрудник «Урала», десять раз отправлявший фото, получил Fan ID. Наверное, сбой был какой-то», - приводит слова руководителя клуба «Чемпионат».

Напомним, оформить персонифицированную карту болельщика можно в МФЦ с 4 июля, однако болельщики жалуются на многочисленные сбои.

Накануне в первом туре сезона 2021/22 «Урал» в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:2.