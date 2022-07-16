Глушенков - о победе над «Оренбургом»: В перерыве поговорили и дожали соперника

Хавбек «Крыльев Советов» Максим Глушенков высказался относительно над «Оренбургом» (4:2) в матче первого тура РПЛ.

Напомним, что 22-летний футболист забил два мяча и отдал результативную передачу.

«Первый тайм получился немного скомканным. Кое-что не получалось. Еще поле искусственное… мы тренируемся на натуральном. Пропустили гол и не реализовали свои подходы. Нам немножко не фартило. В перерыве поговорили, донастроились и вышли, дожали соперника», — цитирует Глушенкова сайт «Крыльев Советов».

В следующем туре 23 июля самарский клуб сыграет на выезде с «Зенитом».