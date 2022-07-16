Осинькин считает, что «Крылья Советов» заслуженно обыграли «Оренбург»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» в матче первого тура нового сезона РПЛ.

«Переломный момент в самой игре был перед нашим пропущенным голом. Начали мы не очень хорошо, плохо подбирали вторые мячи. Не было быстроты реакции в переходных ситуациях.

Минуты с 20-й мы перехватывали инициативу, у нас были хорошие моменты. За исключением момента в концовке, наша игра была на победу, мы играли лучше», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу самарцев.