«Челси» не проявляет интереса к Дибале

«Челси» пока не заинтересован в услугах форварда Пауло Дибалы.

Как сообщает в своем твиттере журналист The Guardian Эд Ааронс, 28-летний мог продолжить карьеру в «Челси». Ранее услуги аргентинца были предложены «Челси», но клуб не проявил к нему интереса.

Напомним, что Дибала стал свободным агентом 1 июля и покинул за «Ювентус». В минувшем сезоне Пауло провел 39 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее в СМИ сообщалось, что на Дибалу претендуют «Интер» и «Атлетико», «Милан».