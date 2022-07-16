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«Челси» не проявляет интереса к Дибале

Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Интер».
16 июля 2022 21:55
автор: Александр Поволоцкий

«Челси» пока не заинтересован в услугах форварда Пауло Дибалы.

Как сообщает в своем твиттере журналист The Guardian Эд Ааронс, 28-летний мог продолжить карьеру в «Челси». Ранее услуги аргентинца были предложены «Челси», но клуб не проявил к нему интереса.

Напомним, что Дибала стал свободным агентом 1 июля и покинул за «Ювентус». В минувшем сезоне Пауло провел 39 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее в СМИ сообщалось, что на Дибалу претендуют «Интер» и «Атлетико», «Милан».

источник: The Guardian
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