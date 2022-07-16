«Спартак» вырвал ничью у «Ахмата» в меньшинстве в первом матче нового сезона РПЛ

В первом туре нового сезона РПЛ московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с грозненским «Ахматом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился бывший полузащитник красно-белых Артем Тимофеев. Москвичи отыгрались благодаря красивому удару Виктора Мозеса за восемь минут до конца игры.

Отметим, что в конце первого тайма москвичи остались в меньшинстве: буквально за несколько секунд две желтые карточки получил новичок красно-белых Мацей Рыбус.

В следующем матче «Спартак» 23 июля сыграет в гостях с «Краснодаром». «Ахмат» днем позже дома примет воронежский «Факел».

РПЛ

1-й тур

«Ахмат» (Грозный) - «Спартак» (Москва) - 1:1 (1:0)

Гол: Тимофеев, 45 - Мозес, 83.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин (Олейников, 90), Швец, Садулаев (Ильин, 55), Харин (Фольмер, 67), Конате (Агаларов, 56).

«Спартак»: Селихов, Рыбус, Джикия, Чернов, Хлусевич, Зобнин (Литвинов, 78), Денисов, Умяров (Мартинс, 58), Зиньковский (Мозес, 77), Николсон (Соболев, 46), Промес.

Предупреждения: Тодорович, 41; Конате, 44; Швец, 72; Фольмер, 79; Шелия, 89 - Рыбус, 41; Зиньковский, 59; Промес, 72; Соболев, 89.

Удаление: Рыбус, 41.