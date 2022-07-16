Федотов считает, что Безбородов правильно не поставил пенальти в ворота «Ахмата»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему главный судья матча «Ахмат» - «Спартак» Владислав Безбородов правильно не стал назначать пенальти в ворота хозяев во втором тайме поле эпизода, в котором мяч попал в руку защитнику грозненцев Юрию Журавлеву.

«В моменте попадания мяча в руку защитнику «Ахмата» мы не можем говорить, была рука в опоре или нет. Надо смотреть, была ли она в естественном положении. Рука Журавлева не отставлена в сторону, он пытался поставить ее на газон, значит, положение естественное. Решение не назначать пенальти в ворота «Ахмата» правильное», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. «Спартак» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Мацея Рыбуса в конце первого тайма.

В составе хозяев отличился бывший игрок красно-белых Артем Тимофеев, москвичи ответили голом Виктора Мозеса.