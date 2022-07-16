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Игорь Федотов: Шелию надо было удалять за удар по Соболеву

«Ахмат» и «Спартак» могли доигрывать матч вдесятером.
16 июля 2022 22:55
автор: Александр Шульгин

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что главный судья матча первого тура нового сезона РПЛ «Ахмат» - «Спартак» Владислав Безбородов должен был удалить голкипера грозненцев Гиорги Шелию за удар шипами нападающего москвичей Александра Соболева.

«Безбородов посчитал, что у удара Шелии по Соболеву, видимо, было недостаточно амплитуды. Но вообще, удар или попытка удара - это прямая красная карточка. Как показали повторы, мяч был вне игры, поэтому Шелию надо было удалять за удар по Соболеву, а пенальти тут не было», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. «Спартак» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Мацея Рыбуса в конце первого тайма.

В составе хозяев отличился бывший игрок красно-белых Артем Тимофеев, москвичи ответили голом Виктора Мозеса.

источник: Чемпионат.com
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