Мозес разочарован результатом матча с «Ахматом»

Нигерийский защитник московского «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал результат матча первого тура РПЛ, в котором красно-белые не смогли обыграть грозненский «Ахмат».

«Немного разочарованы. Думаю, должны были забирать три очка.

В первом тайме мы действовали неплохо. Не должны были уходить на перерыв, уступая в счете. Все решают нюансы.

Но сложилось все так, как сложилось. Впереди длинный сезон и много работы», - приводит слова футболиста телеканал «Матч Премьер».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. «Спартак» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Мацея Рыбуса в конце первого тайма.

В составе хозяев отличился бывший игрок красно-белых Артем Тимофеев, москвичи ответили голом Мозеса.