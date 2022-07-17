«Я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе». Левандовски попрощался с «Баварией»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски написал заявление по поводу своего ухода из «Баварии». Накануне стало известно, что форвард продолжит карьеру в «Барселоне».

«Я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, всех сотрудников и руководство «Баварии». Спасибо! Я очень горжусь всем, чего мы достигли вместе. Прежде всего я хотел бы поблагодарить болельщиков — именно вы делаете клуб таким, какой он есть. Мы, игроки, здесь только на мгновение. Для меня этот момент длился восемь прекрасных лет, которые я навсегда сохраню в своём сердце», — написал поляк в соцсетях.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Роберт Левандовский отыграл 34 матча, забил 35 голов и отдал 4 голевых паса, а его команда в 32-й раз выиграла титул Бундеслиги. В мюнхенский клуб поляк перешел в 2014 году из дортмундской «Боруссии», а всего отыграл 375 встреч, забив 344 гола и сделав 72 результативные передачи.