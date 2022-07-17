Романо: Ибрагимович продлит контракт с «Миланом» на один сезон

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подпишет новый контракт с клубом.

По информации Романо, форвард и команда официально подпишут соглашение в самое ближайшее время, все детали устно обговорены и улажены. Новое соглашение будет рассчитано до окончания сезона-2022/23, а форвард будет получать 1,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Ранее 40-летний нападающий перенес операцию на левом колене. Несмотря на это, он изъявил желание остаться в итальянском клубе на следующий сезон.

В минувшем сезоне шведский форвард провел во всех турнирах 27 матчей, забил восемь голов и отдал три голевых паса. Он помог «Милану» выиграть чемпионский титул впервые за 11 лет.