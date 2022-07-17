В ЦСКА перейдет полузащитник сборной Чили Мендес

Руководство ЦСКА договорилось с «Унион Эспаньолой» о переходе хавбека сборной Чили Виктора Мендеса за 2,5 миллионов евро.

Об этом сообщает журналист Тоньо Акоста в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал за Мендеса 975 тысяч евро, однако это предложение было отклонено. По данным СМИ, «Унион Эспаньола» хотел заработать на продаже игрока не менее 2,6 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 15 матчах «Униона» во всех турнирах, в которых забил гол и отдал четыре результативные передачи. В декабре прошлого года он дебютировал за сборную Чили, сейчас на его счету две проведенные игры за национальную команду.