Милан Гайич: Я очень верю, что ЦСКА может выиграть чемпионат России!

Фланговый защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал свою первую победу в официальном матче за ЦСКА. Красно-синие уверенно справились у «Уралом» (2:0).

«Это была моя первая победа в официальном матче за ЦСКА. Было очень важно начать сезон с победы. Я очень рад, что нам удалось создать много моментов и забить пару мячей в ворота соперника.

У каждой команды есть шанс выиграть чемпионат. Сможет ли ЦСКА выиграть чемпионат России в этом году? Конечно! Я очень в это верю!», — цитирует Гайича «Спорт-Экспресс».

ЦСКА набрал три балла и возглавил таблицу РПЛ. «Урал» остался на последней строчке. В следующей игре армейцы встретятся с «Сочи» в Москве, а «Урал» поедет в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут 23 июля.