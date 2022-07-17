Галактионов имел предложения от других клубов РПЛ перед подписанием контракта с «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов заявил, что у него были другие предложения от клубов РПЛ перед началом сезона.

Напомним, что 38-летний специалист сменил на этом посту Александра Кержакова.

«Когда «Нижний Новгород» вышел на меня? Как только клуб объявил о расставании с предыдущим тренерским штабом, плюс-минус в этот момент «Пари НН» был в диалоге с РФС о моём совмещении постов, так как я являюсь сотрудником РФС. Все решения были согласованы с Александром Дюковым. Были ли у меня предложения от других клубов? Да, были из РПЛ. Из топ-5 или нет — не могу сказать», — цитирует Галактионова «РБ Спорт».

Добавим, что 17 июля «Пари Нижний Новгород» встретиться в первом туре РПЛ с московским «Локомотивом». Игра в столице начнется в 17:30.