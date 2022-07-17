Семак выступает против ухода Мостового из «Зенита»

Трансфер полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в другой клуб поставлен на паузу.

Как сообщает «Метарейтинг», против ухода 24-летнего футболиста выступает главный тренер команды Сергей Семак. Также возможно, что некоторые легионеры «Зенита» воспользуется правилом ФИФА о приостановке контракта.

Семак считает, что таким образом игровое время Мостового в кубе может увеличиться. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что в трансфере Андрея заинтересован «Сочи».