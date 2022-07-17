Хесус Медина: ЦСКА способен обыгрывать «Зенит» и стать чемпионом России

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил шансы своей команды опередить «Зенит» в таблице и завоевать чемпионат России в этом сезоне.

«Может ли ЦСКА стать чемпионом в этом сезоне? Думаю, да, мы можем выиграть чемпионат. Главное — улучшать свои качества и играть лучше. На мой взгляд, мы способны обыгрывать «Зенит» и стать чемпионом. Наша задача — становиться лучше и идти от игры к игре», — приводит слова Медины «РБ Спорт».

ЦСКА набрал три балла и возглавил таблицу РПЛ. «Урал» остался на последней строчке. В следующей игре армейцы встретятся с «Сочи» в Москве, а «Урал» поедет в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут 23 июля.