В «Торпедо» не стали комментировать интерес к Оздоеву

Московское «Торпедо» не стало комментировать интерес к бывшему хавбеку «Зенита» Магомеду Оздоеву.
Ранее в СМИ сообщалось, что в интересах 29-летнего футболиста заинтересованы также «Урал» и бельгийский «Юнион».
«Интересуется ли «Торпедо» Магомедом Оздоевым? Не могу ничего прокомментировать», — цитирует «Чемпионат» руководителя селекционной службы «Торпедо» Максима Ляпина.
Напомним, что Оздоев выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом РПЛ.
Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).
источник: Чемпионат.com