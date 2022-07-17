Медина исключил свой переход в «Спартак»: ЦСКА - самый топовый клуб в России

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о планах на дальнейшую карьеру и заявил, что он никогда не перейдет в «Спартак».

«Сейчас я в ЦСКА, это самый топовый клуб в России. Меня здесь все устраивает, но если говорить о будущем, то я мог бы играть в Англии, Испании или Италии.

Могу ли я представить, что буду играть за «Спартак»? Нет, об этом не может быть и речи, в «Спартак» я точно никогда не перейду. Я в ЦСКА! — приводит слова Медина «РБ Спорт».

25-летний правый вингер перешел в ЦСКА в январе нынешнего года в качестве свободного агента. В общей сложности он успел провести за армейцев 13 матчей, забить один гол и отдать две результативные передачи.