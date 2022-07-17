«Торпедо» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Торпедо» и «Сочи» на матч первого тура чемпионата России.
Добавим, что главным арбитром игры был назначен Сергей Иванов, представляющий Ростов-на-Дону.
«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Симонян, Енин, Караев, Турищев.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Жоаозиньо, Сарвели.
Отметим, что «Торпедо» не выступало в высшем дивизионе российского футбола с сезона-2014/2015.
источник: РПЛ