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«Торпедо» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛ

Встреча, которая пройдет на «Арене-Химки», начнется в 15:00 по московскому времени.
17 июля 2022 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны стартовые составы «Торпедо» и «Сочи» на матч первого тура чемпионата России.

Добавим, что главным арбитром игры был назначен Сергей Иванов, представляющий Ростов-на-Дону.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Симонян, Енин, Караев, Турищев.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Жоаозиньо, Сарвели.

Отметим, что «Торпедо» не выступало в высшем дивизионе российского футбола с сезона-2014/2015.

источник: РПЛ
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