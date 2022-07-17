Дмитрий Булыкин: У «Локомотива» больше шансов на победу в матче с «Пари Нижний Новгород»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча команды с «Пари Нижний Новгород» в рамках первого тура РПЛ.

Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

«Можно много говорить и анализировать, но матч сложится так, что будут неправы все. Например, матч «Химки» — «Зенит» всем показал, что первый тур не такой однозначный, как все ждут. Результат никто не скажет. Думаю, что у «Локомотива» больше шансов победить в этой игре», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Добавим, что в минувшем сезоне оба матча завершились победой «Локомотива» со счетом 2:1.