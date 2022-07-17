Анзор Кавазашвили: «Спартак» боролся и вырвал ничью с «Ахматом», но в Абаскаля я не верю

Экс-голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от матча первого тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Напомним, что красно-белые играли с 41-й минуты вдесятером. С поля был удален новичок клуба Мацей Рыбус.

«На сегодняшний день не очень верю в Абаскаля. Потому что я не знаю, какие взаимоотношения у него с футболистами, какие у него планы. Я не могу понять таких тренеров, которые не хотят поставить в известность специалистов любимого клуба. «Ахмат» сам виноват, что упустил победу. Но, к чести спартаковских молодых футболистов, могу сказать, что они не остановились, до конца боролись и всё-таки вырвали ничью», — приводит «Чемпионат» слова Кавазашвили.

В следующем матче «Спартак» 23 июля сыграет в гостях с «Краснодаром».