Стала известна сумма, которую «Тоттенхэм» готов заплатить «Барселоне» за Депая

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Sport.es, «Тоттенхэм» предложил за 28-летнего футболиста 17 миллионов евро. «Барселона» хочет выручить с продажи нападающего 20 миллионов. Депай ждет предложений других клубов, но не хочет возвращаться в АПЛ.

Напомним, что Мемфис перешел в «Барселону» летом 2020 года на правах свободного агента.

В минувшем сезоне форвард провел 27 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.