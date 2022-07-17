Ракицкий станет игроком «Адана Демирспор»

Экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Как сообщает Milliyet, 32-летний фтболист перейдет в «Адана Демирспор». Стороны уже согласовали условия договора. Ракицкий отправится на сбор команды в Италию.
Напомним, что в марте Ярослав расторг контракт с «Зенитом» по семейным обстоятельствам. В составе российского клуба Ракицкий провел 108 матчей. В СМИ сообщалось, что защитник вернется в донецкий «Шахтер».
В минувшем сезоне чемпионата Турции «Адана Демирспор» финишировал на девятом месте.
источник: Milliyet Spor