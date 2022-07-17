Ракицкий станет игроком «Адана Демирспор»

С бонусами «Барселона» потратила больше всех в мире! Как Левандовски стал каталонцем

33-летний нападающий Роберт Левандовски покинул «Баварию» после восьми замечательных сезонов и подпишет контракт с «Барселоной» по схеме 3+1. В первые два года, по сведениям источника, поляк будет зарабатывать в каталонском клубе по 14,4 млн евро чистыми.