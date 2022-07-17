Дмитрий Хохлов: Руководство «Динамо» говорило, что хочет к столетию стать чемпионами

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил шансы бело-голубых занять в этом сезоне призовые места в чемпионате России.

«Хочется посмотреть на новую команду «Динамо». Пришел другой тренер, клуб потерял много игроков. Надо увидеть, в какой футбол будет играть команда..

Руководство говорило, что хочет к 100-летию клуба стать чемпионами, но это будет тяжело сделать, хотя нет ничего невозможного. Хочется, чтобы команда оказалась в тройке по итогам сезона», — цитирует Хохлова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне команда под руководством Сандро Шварца заняла третье место, упустив серебряные медали лишь в последнем туре первенства с «Сочи» (1:5). Таким образом, «Динамо» впервые с 2008 года финишировало в призовой тройке.