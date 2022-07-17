«Локомотив» накрыл фан-сектор баннером с цифрой 12 перед матчем с «Пари Нижний Новгород»

Московский «Локомотива» принял решение накрыть фан-сектор домашнего стадиона баннером.

Перед матчем 1-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» сотрудники клуба натянули на трибуны полотно с цифрой 12. Решение принято из-за того, что активные болельщики »Локомотива» объявили о бойкоте матчей из-за введения fan-ID.

«В знак уважения к нашим фанатам третий сектор Южной трибуны на домашних матчах «Локо» в РПЛ будет накрыт баннером с цифрой 12. Мы надеемся увидеть и услышать вас в Черкизово как можно скорее!» — сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Закон о введении fan-ID вступил в силу с 1 июня. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.