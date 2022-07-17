Аршавин оценил вероятность приобретения Захаряна «Зенитом»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин признался, что клуб не планирует покупать полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Его контракт заканчивается в 2024 году, поэтому у него еще есть время подождать… пока мы придем за ним (смеется). Сейчас, к сожалению, у нас денег нет. Мы подождем, когда он будет стоить дешевле, и возьмем его.

Не думаю, что в данной политической ситуации кто-то в Европе захочет его взять. Поэтому ему нужно здесь прибавлять, потом перейти в более элитную команду в России, и мы отправим его в Европу», - приводит слова Аршавина телеканал «Матч Премьер».

Добавим, что в сезоне РПЛ 2021/22 Захарян провел 29 матчей, в которых забил пять мячей, став бронзовым призером национального первенства. В Кубке России на счету игрока пять встреч и два забитых мяча. В финале турнира динамовцы уступили «Спартаку» со счетом 1:2.