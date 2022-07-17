«Балтика» в меньшинстве проиграла «Велесу» в матче ФНЛ

Московский «Велес» нанес поражение калининградской «Балтике» в матче первого тура ФНЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
В составе »Велеса» отличились Ираклий Логуа (19-я минута) и Дмитрий Прищепа (83). У »Балтики» точным ударом отметился Гедеон Гузина (68).
Отметим, что на 45-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Владислав Лазарев.
Добавим, что 24 июля во втором туре «Велес» сыграет в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Балтика» примет астраханский «Волгарь».
источник: «Советский спорт»